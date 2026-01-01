♦ Атаката от ДПС

Не съм забогатял от депутатската банка, години съм се трудил. За разлика от някои нямам промяна в имущественото състояние заради депутатската банка със стотици милиони за година, заяви на брифинг пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По-рано днес депутатът от ДПС и заместник-председател на парламентарната група на партията Хамид Хамид представи информация за имуществото на Демерджиев и съпругата му и съобщи, че тя ще бъде изпратена и на прокуратурата. Данните бяха представени на брифинг пред журналисти в Народното събрание. Според неговата информация физическите лица и дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, притежават общо 411 недвижими имота, от които седем са апартаменти, а останалите са парцели за строителство и земеделски земи.

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„Нямам къщи в Гърция, но много хора имат имоти на огромни стойности. Много хора извършват значителни финансови операции, свързани с Гърция. Всичко това ще бъде установено и проверено, а ако бъдат установени нарушения, ще вземем мерки, без значение за кого става въпрос“, каза още министърът на вътрешните работи.

Той отхвърли твърдението, че е използвал Министерството на земеделието и храните за промяна на статута на част от имотите, които притежава.

„Аз съм адвокат от 26 години и благодарение на г-н Пеевски (Делян Пеевски, лидер на ДПС, бел. авт.) имам подробна данъчна ревизия, която установява доходите и имуществото ми и показва, че имам нулеви задължения към данъчните служби“, каза още Иван Демерджиев.

♦ "Всеки ден променяме протоколите за сигурност, независимо от нотата от Иран"

При всички случаи, във всеки един момент променяме протоколите за сигурност, защото средата е такава и опасностите ескалират, за да обезпечим летищата, гарите и критичната инфраструктура. Независимо от нотата от Иран, го правим ежедневно и ще продължим да го правим, посочи министърът.

Той допълни, че се следи развитието на този конфликт, както и на всички останали. „Подобряваме постоянно организацията и техническото си обезпечаване“, допълни той.

Министерството на външните работи (МВнР) на България получи вчера нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище „Безмер“.

Комисията по отбрана в парламента подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток. Предстои гласуване на решението в пленарна зала. Проектът на решение е внесен за разглеждане в парламента от Министерския съвет на 20 юли.