Нов словесен сблъсък възникна между министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и депутата от ДПС Калин Стоянов, след като партията обяви, че е подала сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изслушването на вътрешния министър в Народното събрание.

За сигнала съобщи пред журналисти в кулоарите от Калин Стоянов. Поводът са изнесените от Демерджиев данни по време на вчерашното му изслушване за полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски, придружаващите го лица и плащанията за тях.

В отговор Иван Демерджиев заяви, че не се притеснява от действията на ДПС.

ДПС подаде сигнал до и.ф. главен прокурор заради изслушването на вътрешния министър

„Сигналите на Калин Стоянов вече станаха монотонно известни. Зад подаването на сигнали от Калин Стоянов не стои нищо друго освен натискът на Пеевски“, каза министърът.

Демерджиев заяви, че информацията за това с кого Делян Пеевски е пътувал до Дубай се съдържа в множество международни регистри. По думите му, ако Пеевски и Десислава Атанасова са толкова уверени, че тя не е вярна, остава въпросът защо тази информация не фигурира в регистрите на „Гранична полиция“.

Във връзка с изказването на Делян Пеевски, че санкциите по закона „Магнитски“ не се прилагат в България, Иван Демерджиев заяви, че ще го „изненада с новината“, че това вече не е така.

Министърът посочи, че ще направи всичко възможно да установи дали е имало манипулиране на информация и нередности от страна на служители.

„А те нека да дадат обяснение откъде разполагат с толкова информация от съответните служби, при положение че тя не е разсекретена“, заяви Демерджиев.