Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред журналисти полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и запита защо години наред никой не го е проверявал.

Пеевски обвини Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот

По повод проверката на частните полети на Пеевски Демерджиев заяви, че сигналите, изпратени до Европол и Интерпол, не го притесняват.

"Сигналите на ДПС показват нещо много ясно. След като знаят от кои системи е добита информацията, очевидно знаят и каква информация има в тези системи. На тези сигнали не гледам нещо притеснително за мен, те по-скоро показват, че хората, които питат - имат отговори, а те са неудобни", каза той.

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Според министъра проверката не е насочена към хората, които са пътували с Пеевски, а към произхода на средствата, използвани за финансиране на десетките частни полети.

"Фокусът на този въпрос се прави опит да се измести основно към Десислава Атанасова. Едната страна на проблема е кои са хората, които са придружавали Пеевски в тези полети и не е въпрос на личен интерес, а въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати и бизнес, нещо , което наричаме олигархия в България", обясни Демерджиев.

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"Големият въпрос не е защо се проверява Пеевски. Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски, след като беше санкциониран по закона „Магнитски“ за данни за мащабна корупция, защо никой не направи подобна проверка. Ясно заявявам, че не само Пеевски, а всеки ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това", заяви той.

Той коментира и появилите се имена на лица, пътували с Пеевски, като посочи, че фокусът не трябва да се измества към тях.

"Насочване на фокуса към Десислава Атанасова на мен ми подсказва една готовност тя да бъде жертвана. Тя е нещо като косвена жертва в случая - човек, озовал се там в списъка с хората, направили резервация и евентуално летели с Пеевски. Нашето внимание е насочено към Пеевски и огромния финансов ресурс, използван за неговите полети, неговия произход и евентуалната връзка с обществени поръчки и придобиване на активи от КТБ", каза още вътрешният министър.

"Има случаи, в които един частен самолет се ползва дълго време само от един клиент и той е Делян Пеевски, ще изясним дали случайно не е негов, освен че го използва. Във всичките си действия сме се водили от закона", обясни той.

„Проверяваме престъпление, а не се занимаваме с личния живот на един или друг човек“, подчерта той.