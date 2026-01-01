Община Бургас вече разполага с дронове, оборудвани с термокамери, които могат да откриват огнища на пожари в радиус до 30 километра. Безпилотните летателни апарати ще дежурят през най-горещите часове на деня, като част от мерките за превенция през пожароопасния сезон. Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов в публикация на официалната си страница във Facebook.

На кметовете на малките населени места ще бъде осигурен достъп до пожарните хидранти, както и 50-метрови пожарни щрангове, за да могат да реагират още в първите минути до пристигането на екипите на пожарната, добави Николов. той информира още, че Община Бургас изгражда нови и възстановява съществуващи минерализовани ивици около критични територии. Те се оформят по периферията на горските масиви с широчина шест метра, като растителността се премахва до минералния почвен слой, за да се ограничи разпространението на огъня.

Такива защитни ивици вече се изграждат или възстановяват в района на Българово, кварталите "Банево", "Рудник" и "Черно море", вилна зона "Острицата", местността Минерални бани, както и в землищата на селата Изворище и Миролюбово.

Междувременно от Община Карнобат съобщиха, че са предоставили безпилотен летателен апарат на Районното управление в града. Техниката ще подпомага работата на служителите на МВР при охрана на обществения ред, наблюдение на рискови участъци, издирвателни и спасителни операции, както и при реакция на пожари, природни бедствия и други извънредни ситуации.

Подкрепа за противопожарните служби оказва и Община Несебър. От общинския пресцентър информираха, че Общината е предоставила на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в града нова специализирана защитна екипировка, закупена по проект за повишаване на готовността за реакция при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Дарението включва защитно облекло за гасене на горски пожари и защитни екипировки.

Мерки за повишаване на готовността при горски пожари предприема и Община Айтос. От там съобщиха, че Общината е осигурила за доброволците специализирано топлозащитно облекло тип 2 за работа при горски пожари. Членовете на Доброволно формирование "Орел" са преминали и обучение за превенция и действия при горски пожари. Предстои формированието да бъде оборудвано и с допълнителни специализирани средства – раници за гасене и тупалки за горски пожари.