ТЕЦ „Бобов дол“ АД е изпълнил задължителните предписания и е извършил необходимите ремонтни дейности по енергиен котел №2, прилежащите газоходи и пречиствателните съоръжения, след наложената през май принудителна административна мярка от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) -София. Това съобщиха от екоинспекцията.

Целта на предприетите мерки беше да се преустановят и предотвратят неорганизираните емисии, които влошават качеството на атмосферния въздух. Продължава да се осъществява стриктен контрол върху работата на централата и при всяко установено нарушение ще бъдат предприети предвидените в закона административни и принудителни мерки, посочиха от РИОСВ - София.

За проверка на изпълнението на дадените предписания и ефекта от извършените ремонти бяха извършени общо 19 извънредни проверки на площадката на централата в периода от 8 до 25 юни 2026 г. Само при една от проверките в рамките на последващия контрол бяха констатирани неорганизирани емисии, след което дружеството незабавно предприе допълнителни технически дейности за отстраняване на установените несъответствия и недопускане на повторната им поява.

Паралелно с контролните проверки Изпълнителната агенция по околна среда е извършила измервания на качеството на атмосферния въздух в района на село Големо село чрез мобилна автоматична станция. Резултатите от тях не показват превишения на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, посочиха от РИОСВ - София.

Нарушения на условията в комплексното разрешително на ТЕЦ "Бобов дол“ АД установиха от РИОСВ - София при изненадващи проверки на 15 и 16 април.

На 21 май 2026 г. министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на пресконференция обяви, че Регионалната инспекция по околна среда - София връчва заповед за принудителна административна мярка за затваряне на енергиен котел 2 на ТЕЦ „Бобов дол“. Карамфилова отбеляза, че по отношение на ТЕЦ „Бобов дол“ има много сигнали за нарушения както на екологичното законодателство, така и на нормите, които са вменени в условията на издаденото комплексно разрешително. Пред юни от екоминистерството съобщиха, че Енергиен котел 2 на ТЕЦ „Бобов дол“ преминава контролни изпитвания след извършен ремонт при действаща принудителна мярка.