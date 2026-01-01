Втори ден ТЕЦ "Бобов дол" не работи. Централата спря на 27 май заради наложената от РИОСВ принудителна административна мярка. Отстранява се авария по единствения блок, който би трябвало да работи, каза за БНР изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев.

Живеещите в близките села Големо село, Шатрово и Баланово гадаят за причините централата да не работи, но коментират, че районът е чист. Няма нищо качено и на сайта на дружеството, нито на сайта на общината в Бобов дол.

"Единият котел ни е в ремонт, другият е с ПАМ, третият е в авария. Няма какво да се пусне. Това ще бъде, докато ни вдигнат ПАМ-а, принудителната административна мярка, но хората са тук. Работи се усилено по отстраняване на забележките по ПАМ-а и аварията на трети блок. Общо взето всичкият наличен персонал е включен, плюс външни фирми", заяви инж. Стойнев.