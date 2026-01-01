Заради сигнали за нарушения от страна на операторите на ТЕЦ "Бобов дол" РИОСВ - София ще затвори енергиен котел 2 от инсталацията. Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова на брифинг днес.

По думите ѝ е регистрирано наличие на сериозно количество неорганизирани емисии, които не са преминали процес по сероочистване. Установено е и отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, пригодено единствено за преходен режим на работа.

Благова съобщи, че от 2020 г. досега на операторите на централата са наложени 117 акта на стойност над 9 млн. лева, като до момента са събрани малко над 1 млн. евро.

Енергийният министър Ива Петрова, която също участва в брифинга, поясни, че спирането на енергийния котел няма да се отрази на работата на централата, тъй като ремонтът на блок 3 ще приключи утре.

"В момента енергиен котел 1 също е в ремонт. Да видим колко и какви мерки ще бъдат предприети от оператора за ремонт на котел 2 така, че да се спази енергийното законодателство", заяви Благова.