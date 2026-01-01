19-годишен шофьор катастрофира късно снощи в Стара Загора, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 22:13 часа на бул. „Патриарх Евтимий“.

По първоначална информация младият водач е загубил контрол над управлявания от него лек автомобил „Пежо“ и е самокатастрофирал. В колата са пътували още трима младежи – 19-годишен мъж и две жени на 20 и 19 години.

При произшествието е пострадал 19-годишният пътник, който е настанен в болница без опасност за живота. Двете жени са прегледани от медицински екипи и освободени за домашно лечение.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая в сектор „Пътна полиция“ е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.