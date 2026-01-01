Случай на лаймска борелиоза е регистриран на територията на Софийска област през изминалата седмица, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на София-област на сайта си.

От РЗИ отчитат 18 случая на чревни заболявания (ентероколит). Има и един случай на туберкулоза и двама регистрирани с варицела.

Има и седем населени места на режимно водоподаване.

До края на този месец в шест общини от Софийска област ще се състои информационна кампания за популяризиране на електронното здравно досие. Днес инспекторите от РЗИ са в град Етрополе.

Лаймска борелиоза - какво трябва да знаем за заболяването

Лаймската борелиоза, известна и като Лаймска болест, е бактериално инфекциозно заболяване, което се предава на човека чрез ухапване от заразен кърлеж. Причинява се от бактерии от комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato и е сред най-разпространените инфекции, пренасяни от кърлежи в Европа.

Кърлежите могат да бъдат открити не само в гори и високи треви, но и в паркове, градини и други зелени площи. В Европа те са най-активни през топлата част от годината – обичайно от април до октомври.

Как се предава инфекцията

Не всяко ухапване от кърлеж води до Лаймска болест. За да възникне инфекция, кърлежът трябва да е заразен с причиняващите заболяването бактерии.

Предаването е малко вероятно през първите часове след прикрепването, като рискът се увеличава с времето. Затова кърлежът трябва да бъде отстранен правилно и възможно най-бързо.

Кои са първите симптоми

Един от най-характерните признаци е еритема мигранс – зачервяване на кожата, което постепенно се разширява около мястото на ухапването. То се наблюдава при приблизително 60–80% от инфектираните и обикновено се появява между 3 и 30 дни след ухапването.

В ранния период могат да се появят и други симптоми като:

повишена температура;

главоболие;

отпадналост;

мускулни и ставни болки.

Какво се случва без лечение

Ако инфекцията не бъде лекувана, тя може да се разпространи и да засегне нервната система, ставите и сърцето. Сред възможните прояви са невроборелиоза, лицева парализа, възпаление на нервните коренчета, артрит и нарушения в сърдечния ритъм.

Лаймската борелиоза се лекува с антибиотици, като повечето случаи се повлияват успешно. Навременното разпознаване на заболяването и започването на подходящо лечение са от особено значение.

Как да се предпазим

Основната защита е предотвратяването на ухапвания от кърлежи. Препоръчва се при разходки сред природата да се носят дълги панталони и дрехи с дълги ръкави, да се използват подходящи репеленти и след престой на открито внимателно да се проверява цялото тяло.

Ако откриете кърлеж, той трябва да бъде отстранен възможно най-скоро. СЗО предупреждава да не се маже с мазнина, вазелин или лак и да не се гори.

При поява на разширяващо се зачервяване, температура, силна отпадналост или други необичайни симптоми след ухапване от кърлеж е препоръчително да се потърси лекарска помощ.