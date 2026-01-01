Откраднаха табела от връх Мусала.

За случая съобщава Evgeniy Skydiver в групата „Планински преходи“.

По думите му табелата е била открадната от района на метеорологичната станция на Мусала преди няколко дни.

Авторът на публикацията призовава планинарите, ако някой разполага с информация за случая или е забелязал табелата, да сигнализира.

Става въпрос за табела, която е част от обозначенията на най-високия връх на Балканския полуостров.

Публикацията предизвика реакции сред членовете на групата, които коментират посегателството върху планинската инфраструктура и необходимостта подобни знаци да бъдат опазвани.

Към този момент няма потвърдена информация по случая.