Болничният почти винаги означава по-малко пари в края на месеца. Колко по-малко обаче зависи не от последната ви заплата, а от доходите, които сте получавали през последната година и половина, пише сайтът Vesti.bg.

Българите са ползвали над 800 000 дни болнични, за да гледат децата си

Първите два дни са за сметка на шефа

Първите два работни дни от болничния плаща работодателят - 70% от среднодневното ви брутно възнаграждение за месеца, в който сте се разболели.

До 2024 г. бяха три дни. После законът се промени и остана само за два, но пък се плащат само веднъж, в самото начало. Ако болничният продължи без прекъсване или бъде удължаван, тези два дни не се броят наново всеки път.

От третия ден нататък влиза НОИ

Оттам насетне обезщетението е 80% от среднодневния ви осигурителен доход, но не за последния месец, а осреднен за 18-те календарни месеца назад.

И тук идва капанът, в който повечето хора се хващат: дневното обезщетение не може да надвиши среднодневното ви нетно възнаграждение за същия период. Затова онази наум направена сметка „взимам 2000 евро, значи в болничен ще получа 1600“ рядко излиза вярна, формулата гледа много по-назад от последната ви заплата.

Ако доходът ви е бил горе-долу еднакъв последните месеци, изненадите са малко.

Проблем е, когато наскоро сте взели увеличение. Тогава в изчислението влизат и по-старите, по-ниски доходи от началото на 18-месечния период и обезщетението пада под очакванията ви.

Обратното също се случва, и то във ваша полза: ако доходът ви е спадал, старите по-високи заплати от периода дърпат средното нагоре.

А ако през тези 18 месеца сте имали дупки в осигуряването

Не всеки е бил на пълен работен режим цели година и половина назад. Законът е предвидил и това.

За дните, в които не сте били осигурени за общо заболяване и майчинство - например при определени видове неплатен отпуск - при изчислението се взима минималната работна заплата за съответния период.

А ако през част от тези 18 месеца сте получавали друго обезщетение - за болничен, бременност и раждане или осиновяване - влиза доходът, от който е било изчислено то.

Проценти не падат допълнително с времето

Тук има разпространена заблуда: че колкото по-дълго се проточи болничният, толкова по-малко процентно ще получавате. Не е така. Формулата си остава 80% от 18-месечната база, с тавана до нетното възнаграждение, независимо дали болничният е седмица или три месеца.

Общата сума расте просто защото дните се трупат, не защото процентът се качва или пада. Затова истинският въпрос не е „колко дълго съм в болничен", а „какъв е бил доходът ми предходната година и половина" - той решава всичко.

Изключение: трудова злополука

При злополука на работа или професионална болест НОИ плаща 90%, а не 80% - по-щедро условие спрямо обичайния болничен.

Кой изобщо има право на обезщетение

Как се изчислява майчинството у нас и каква сума да очаквате

Трябват ви поне 6 месеца осигурителен стаж за риска „общо заболяване и майчинство“. Не е нужно да са непрекъснати, нито при един и същ работодател.

Самоосигуряващите се също имат право, стига да са избрали изрично да се осигуряват за този риск.

Размерът на болничния в крайна сметка зависи от няколко неща - осигурителния доход през предходните 18 месеца, броя на дните в болничен и основанието, по което се изплаща обезщетението.