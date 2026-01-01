Един от първите въпроси, които си задават бъдещите майки, е какъв ще бъде размерът на обезщетението за бременност и раждане. Макар изчисляването му да изглежда сложно, всъщност има няколко основни правила, които могат да ви помогнат да се ориентирате.
В България майчинството започва 45 дни преди термина и е с обща продължителност от 410 дни. За този период се изплаща парично обезщетение, което е в размер на 90% от средния осигурителен доход за последните 24 месеца преди излизане в отпуск.
След изтичането на тези 410 дни, родителят има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст, за който се изплаща фиксирана месечна сума.
Кой има право на майчинство
За да получавате обезщетение, е необходимо да имате най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство.
Право на майчинство имат:
- работещи по трудов договор
- самоосигуряващи се лица, които внасят съответните осигуровки
- други осигурени лица при определени условия
Как сами да направите ориентировъчно изчисление
Ако искате да добиете по-ясна представа каква сума да очаквате, може да използвате онлайн услугата на Национален осигурителен институт.
Чрез нея:
- се използват реалните ви осигурителни данни
- може да въведете очакван доход за бъдещи месеци
- получавате прогнозен дневен размер на обезщетението
За целта трябва да въведете дата на термин или начало на отпуска, която да е до една година напред.
Важно е да знаете
Изчисленията са ориентировъчни и не представляват официално определяне на обезщетението. Реалната сума може да се различава в зависимост от подадените данни, осигурителния доход и евентуални промени в законодателството.
Също така, услугата не проверява дали отговаряте на условията за получаване на майчинство – приема се, че те са изпълнени.
Практичен съвет
Ако планирате бременност или вече очаквате дете, добре е предварително да проверите осигурителния си доход за последните 24 месеца. Така ще имате по-реалистична представа за бъдещите си доходи по време на майчинството и ще можете да планирате по-спокойно този период.