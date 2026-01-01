Един от първите въпроси, които си задават бъдещите майки, е какъв ще бъде размерът на обезщетението за бременност и раждане. Макар изчисляването му да изглежда сложно, всъщност има няколко основни правила, които могат да ви помогнат да се ориентирате.

В България майчинството започва 45 дни преди термина и е с обща продължителност от 410 дни. За този период се изплаща парично обезщетение, което е в размер на 90% от средния осигурителен доход за последните 24 месеца преди излизане в отпуск.

След изтичането на тези 410 дни, родителят има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст, за който се изплаща фиксирана месечна сума.

Кой има право на майчинство

За да получавате обезщетение, е необходимо да имате най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство.

Право на майчинство имат:

работещи по трудов договор

самоосигуряващи се лица, които внасят съответните осигуровки

други осигурени лица при определени условия

Как сами да направите ориентировъчно изчисление

Ако искате да добиете по-ясна представа каква сума да очаквате, може да използвате онлайн услугата на Национален осигурителен институт.

Чрез нея:

се използват реалните ви осигурителни данни

може да въведете очакван доход за бъдещи месеци

получавате прогнозен дневен размер на обезщетението

За целта трябва да въведете дата на термин или начало на отпуска, която да е до една година напред.

Важно е да знаете

Изчисленията са ориентировъчни и не представляват официално определяне на обезщетението. Реалната сума може да се различава в зависимост от подадените данни, осигурителния доход и евентуални промени в законодателството.

Също така, услугата не проверява дали отговаряте на условията за получаване на майчинство – приема се, че те са изпълнени.

Практичен съвет

Ако планирате бременност или вече очаквате дете, добре е предварително да проверите осигурителния си доход за последните 24 месеца. Така ще имате по-реалистична представа за бъдещите си доходи по време на майчинството и ще можете да планирате по-спокойно този период.