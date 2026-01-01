Българите са ползвали 868 308 дни дни болничен, за да гледат болните си деца или близки през изминалата година, показва анализ на Националния осигурителен институт (НОИ), цитиран от „24 часа“.

Държавата е платила близо 56 млн. лв. на 144 150 души, за да си гледат вкъщи болните деца. Сметките показват, че всеки от тях е ползвал средно по 6 дни за грижи. Средното обезщетение на ден пък е било 64,86 лв.

По-често грижите се поемат от жените, като едва 24 523 мъже са взели болнични, за да се грижат за близките си. Жените са били пет пъти повече – 119 627.

През миналата година българите са ползвали болнични за 1 672 875 дни. Средно те са ползвали по 17 дни. За тях държавата е изплатила 1 086 266 295 лв. Средно на ден обезщетението излиза 64,93 лв.

Като цяло през 2025 г. болничните са били с близо 58 хил. дни по-малко спрямо предходната година. С над 130 млн. лв. повече са и изплатените пари, показва справката.

Основната причина е ръстът на заплатите, а с тях расте и обезщетението, и така средно на ден се е плащало по 64,93 лв., а година по-рано - 56,96 лв. Другата причина е, че от началото на 2024-а третият ден обезщетение се върна в НОИ, затова размерът му се повиши от 70 на 80% от среднодневното брутно възнаграждение.

Според влезлите в сила промени в Кодекса за социално осигуряване първите два дни се поемат от работодателя в размер на 70%, а от третия ден се включва НОИ с 80%.