Телата на двама белгийски алпинисти, изчезнали преди 34 години в швейцарските Алпи, бяха открити, след като топящият се ледник Трифт разкри останките им, съобщи полицията.
На 26 юли турист е подал сигнал за открити две тела върху ледника в Южна Швейцария, близо до границата с Италия, съобщи регионалната полиция в кантона Вале.
Телата са били откарани в Института по съдебна медицина към болницата във Вале в Сион за идентификация, предаде АФП.
La fonte des glaciers en Suisse révèle les corps de deux alpinistes belges disparus depuis 1992 https://t.co/5XLHwcDEH5— RTL info (@rtlinfo) August 19, 2026
„Пряко сравнение на ДНК профилите официално установи, че това са двама алпинисти, изчезнали в района на Вайсмиес през 1992 г.“, се посочва в изявлението.
Двамата белгийци са били на 39 и 41 години, когато са изчезнали.
Полицията във Вале поддържа списък на изчезнали лица, датиращ от 1925 г., като повечето случаи са свързани с високопланински райони и реки.
Изменението на климата ускорява топенето на ледниците, а отдръпващият се лед разкрива телата на алпинисти, останали в него с години, а често и с десетилетия.
Миналата година на ледник в планината Обер Габелхорн, също в кантона Вале, бяха открити кости на швейцарски алпинист, изчезнал през 1994 г.