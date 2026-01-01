Телата на двама белгийски алпинисти, изчезнали преди 34 години в швейцарските Алпи, бяха открити, след като топящият се ледник Трифт разкри останките им, съобщи полицията.

На 26 юли турист е подал сигнал за открити две тела върху ледника в Южна Швейцария, близо до границата с Италия, съобщи регионалната полиция в кантона Вале.

Телата са били откарани в Института по съдебна медицина към болницата във Вале в Сион за идентификация, предаде АФП.

„Пряко сравнение на ДНК профилите официално установи, че това са двама алпинисти, изчезнали в района на Вайсмиес през 1992 г.“, се посочва в изявлението.

Двамата белгийци са били на 39 и 41 години, когато са изчезнали.

Полицията във Вале поддържа списък на изчезнали лица, датиращ от 1925 г., като повечето случаи са свързани с високопланински райони и реки.

Изменението на климата ускорява топенето на ледниците, а отдръпващият се лед разкрива телата на алпинисти, останали в него с години, а често и с десетилетия.

Миналата година на ледник в планината Обер Габелхорн, също в кантона Вале, бяха открити кости на швейцарски алпинист, изчезнал през 1994 г.