Министерският съвет създаде Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Съветът ще бъде ръководен от министъра на здравеопазването Катя Ивкова.

Основната му задача е да подобри координацията между ангажираните държавни институции и да съдейства за преодоляване на дългогодишното забавяне при реализацията на проекта.

Създаването на Съвета е част от ангажимента на Министерството на здравеопазването за възобновяване на работата по изграждането на Националната детска болница и за осигуряване на необходимите условия за нейното бъдещо функциониране.

„Националната детска болница е проект с изключително обществено значение. Необходимо е институциите да работят в постоянна координация, с ясни отговорности и конкретни срокове. Съветът ще бъде оперативният формат, чрез който ще проследяваме напредъка, ще решаваме възникналите проблеми и ще ускоряваме изпълнението на необходимите дейности“, заяви министър Катя Ивкова.

В Междуведомствения координационен съвет участват министрите на регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, иновациите и дигиталната трансформация, образованието и науката, труда и социалната политика и околната среда и водите. В състава му са включени също заместник-министър на финансите и изпълнителните директори на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по обществени поръчки.

Сред основните функции на Съвета са:

- да предлага стратегически насоки и политики за подобряване на взаимодействието между органите на изпълнителната власт;

- да набелязва действия за оптимизиране на административните процеси, свързани с Националната детска болница;

- да проследява напредъка по изпълнението на планираните дейности;

- да разглежда възникналите затруднения и да предлага конкретни мерки за тяхното преодоляване.

Чрез работата на Съвета ще бъде осигурен единен институционален подход към планирането, изграждането и подготовката за функциониране на Националната детска болница.