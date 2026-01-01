Сигналът за пътнотранспортното произшествие в района на 266 км на автомагистрала „Тракия“ е получен в 14:23 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Към мястото на катастрофата са изпратени екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. В помощ на пострадалите е включен и екип на Спешна помощ по въздуха.

БГНЕС

По-рано от пресцентъра на МВР съобщиха, че един човек е загинал, а двама са ранени при катастрофа на АМ „Тракия“ между камион и кола.

БГНЕС

Магистралата остава затворена в участъка на произшествието. Движението се пренасочва по обходни маршрути и се регулира от екипи на „Пътна полиция“, допълниха от полицията в Сливен.