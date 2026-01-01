Не са установени отклонения в качеството на атмосферния въздух в Плачковци след пожара в склад за боеприпаси на завод „ЕМКО“ край село Белица, община Трявна. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Във връзка с необходимостта да бъде установено актуалното състояние на атмосферния въздух след инцидента на 10 август е извършено измерване на основни атмосферни замърсители с мобилна автоматична измервателна станция на Изпълнителната агенция по околна среда.

С цел сигурност: Въведоха частично бедствено положение в района на взрива край Белица

Изследването е проведено в периода от 10 до 14 август на площада пред административната сграда на кметството в Плачковци.

По време на наблюдението са измервани концентрациите на фини прахови частици с диаметър до 10 микрометра (ФПЧ₁₀), серен диоксид (SO₂), въглероден оксид (CO), азотен оксид (NO), азотен диоксид (NO₂) и озон (O₃).

Резултатите от измерванията на мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория-Пловдив показват, че за целия период на наблюдение не са регистрирани превишения на нормативно определените прагови стойности за средноденонощна норма за измерените показатели.

Започнал е огледът на мястото на инцидента в склада за боеприпаси край Белица

От РИОСВ посочват, че данните от четиридневното изследване не показват нарушаване на качеството на атмосферния въздух в района.

Припомняме, че на 13 август в радиус от 500 метра гориста местност от площадка на "ЕМКО" ООД край село Белица, намираща се в землището на село Станчов хан, се въведе частично бедствено положение с цел осигуряване на пълна безопасност, гарантиране здравето на хората, прочистване на зоната от страна на Сухопътните войски и недопускане на външни лица.

Заповедта важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата налагат удължаване по законовия ред или прекратяване преди този срок.