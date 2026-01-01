Украинските законодатели одобриха новия министър на отбраната на страната, месец след разместването, което предизвика обществена реакция след уволнението на популярния му предшественик Михайло Федоров.

Решението идва ден след като Федоров във видеоизявление призова за преминаване към избори, които биват отлагани заради руската инвазия.

След като отстрани Федоров миналия месец и назначи нов главнокомандващ на фона на ожесточен публичен спор между армията и Министерството на отбраната, украинският президент Володимир Зеленски назначи Евгений Хмара, широко уважаван служител на разузнаването от кариерата, за ръководител на министерството.

„Украйна се нуждае от повече сила. И тя ще я има“, каза Зеленски в социалните мрежи, приветствайки решението на парламента да одобри Хмара.

На заседание днес 312 депутати гласуваха в подкрепа на назначаването му, а двама бяха против.

В обръщение към парламента преди гласуването, Хмара обеща да „направи всичко възможно, за да защити Украйна, да намали максимално военния потенциал на Русия и да принуди врага към справедлив мир“.

Когато го назначаваше за изпълняващ длъжността министър, Зеленски беше заявил, че „Хмара е натрупал богат и в много отношения безпрецедентен опит в технологичните бойни операции“.

Хмара се издигна в йерархията на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), служейки в някои от най-секретните ѝ звена – което също означава, че малко е публично известно за личния му живот.

В официалната му биография не са посочени нито датата, нито мястото му на раждане, но се казва, че е участвал в борбата срещу руските сили от 2014 г. насам и срещу първите нападения срещу Украйна, водени от подкрепяни от Москва сепаратисти.

Според официалната му биография, той е ръководил подразделение, провеждащо операции зад вражеските линии в Чернобил след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., и е участвал в много битки в Източна Украйна.

През 2023 г. той е назначен за ръководител на Центъра за специални операции „А“ на СБУ – известен още като звено „Алфа“ – чийто персонал е свързан с операция „Паяжина“ – нашумяла атака срещу руски самолети през 2025 г., включваща контрабанда на взривни дронове дълбоко в Русия.

Върховната рада отново избра Андрий Сибига на поста министър на външните работи на Украйна, предаде Укринформ.

Общо 226 депутати от 450-членния еднокамарен украински парламент гласуваха днес в подкрепа на кандидатурата на Сибига, която беше внесена от президента Володимир Зеленски, съобщи кореспондент на Укринформ.

Сибига бе начело на украинското външно министерство по време на правителствата на премиерите Денис Шмигал и Юлия Свириденко.

Той беше назначен за първи път за министър на външните работи на 5 септември 2024 г., след отстраняването на неговия предшественик Дмитро Кулеба.

Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник-ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Мотивът за нейното освобождаване не е посочен в съответния указ.

По-рано днес Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящ и бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария.