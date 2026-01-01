Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди днес проверка на мерките за сигурност за международните полети към Израел, предаде Франс прес.

Нетаняху нареди проверките след инцидента тази седмица с полет на авиокомпания "Флайдубай".

Премиерът "Нетаняху натовари ръководителя на Националния съвет за сигурност Шмуел Бен Езра да определи отговорник за задълбочена проверка на всички аспекти, свързани със сигурността на чуждестранните граждански полети към Израел", се казва в изявление на канцеларията на израелския премиер.