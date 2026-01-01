Пректобюджетът за 2027 година и бюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) се разглеждат на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси. Извънредното заседание на комисията започна в 10:30 ч.

Вчера Министерски съвет одобри трите проектобюджета, след което ги внесе в Народното събрание. Проектът на бюджета за следващата година бе представен по-рано този месец на събитие в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Преди заседанието днес от опозицията излязоха с остри критики за случващото се.

Бюджетната комисия разглежда извънредно трите бюджета за 2027 г.

ГЕРБ няма как да подкрепи бюджет, който не решава нито един проблем на българското общество, това заявиха бившите финансови министри и настоящи депутати Теменужка Петкова и Владислав Горанов, преди да влязат в Комисията по бюджет и финанси, която ще проведе извънредно заседание днес, на което ще разгледа трите бюджета за 2027 г.

По думите на Горанов проектобюджетът за 2027 г. е една самоцелна, безсмислена числова комбинация, която разпределя нашите ресурси.

"За съжаление пропускаме много, особено за това да направим политика, която да върне държавата в нормална траектория на развитие", посочи още той и допълни, че този бюджет не постига никаква цел.

Депутатът заяви, че основните им притеснения са свързани с макропоказателите. "Бюджетът не решава нито проблемите, които са свързани с инфлацията, нито с дефицита по текущата сметка на платежния баланс", допълни Владислав Горанов.

Теменужка Петкова от своя страна заяви, че управляващите вече не могат да ги изненадат с нищо: "За тях 1 млр. повече или по-малко не означава нищо".

По думите й това е бюджет, който носи по-висока инфлация, увеличаване на данъците, обедняване на българските граждани и нови заеми.

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Внесеният в Народното събрание проектобюджет за 2027 г. предвижда Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да може да поеме допълнителни разходни ангажименти за 1 млрд. евро, заяви пред журналисти Мартин Димитров от парламентарната група на „Демократична България“.

По думите на Димитров допълнителните ангажименти са включени във внесения в парламента законопроект спрямо варианта, представен пред Министерството на финансите. Те дават възможност на МРРБ да сключва договори през 2027 г., по които плащанията ще бъдат извършени през 2028 и 2029 г., уточни депутатът.

Димитров определи предвидените ангажименти като „най-скандалния празен чек“. Според него липсват мотиви за включването им и трябва да се обясни за какво ще бъдат използвани средствата. Той добави, че отделна разпоредба в законопроекта изключва тези ангажименти от общите лимити.

Според Димитров управляващите харчат като „луд с картечница“ и нямат никакво намерение да решат проблемите с бюджетния дефицит.

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев беше лаконичен във фейсбук. Той посочи, че ще следят работата на комисията и ще информират постоянно какво се случва, а предстоящото обобщи като: "ще хвърчат пера"

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