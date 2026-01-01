Комисията по бюджет и финанси обсъжда на извънредно заседание на първо четене Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г..

Законопроектът бе внесен от Министерски съвет (МС) на 16 ноември, веднага след като бе одобрен от правителството по време на вчерашното извънредно заседание на кабинета.

Припомняме, че са предвидени 5 683 586,8 хил. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 63 5 265,9 хил. евро, от които 3 45 8 462,3 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 176 803,6 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване.

Общо разходите за 2027 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 5 683 586,8 хил. евро.

Приходите и разходите по законопроекта са с 426 909,6 хил. евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. или 8,1% ръст.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 411 223,9 хил. евро, което представлява увеличение с 478 121,1 хил. евро спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. или 9,7% ръст.

През 2027 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер 32 742,8 хил. евро за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 година е съставен в съответствие с параметрите и допусканията, при които е разработена общата рамка на Бюджет 2027. Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2027 г. предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно.

Вносителите са категорични, че зaложените параметри на проекта на бюджет на НЗОК за 2027 г. създават стабилна финансова рамка за функциониране на системата на здравното осигуряване.