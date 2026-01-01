Два трамвая са се сблъскали в района на столичния квартал „Подуяне“, а движението по булевардите „Ситняково“ и „Мадрид“ е блокирано. За инцидента съобщават потребители в социалните мрежи, които публикуват и снимки от мястото.

По информация на очевидци, публикувана във Facebook, вторият вагон на единия трамвай е излязъл от релсите и се е ударил челно в насрещно движещия се трамвай. Посоченият час на инцидента е 08:14 ч.

На публикуваните кадри се виждат двата трамвая, както и образувало се задръстване в района.

Потребители предупреждават, че трамвайното движение е затруднено и призовават пътуващите да не чакат трамваи в района през следващите два часа.

Към момента в публикациите не се посочва дали има пострадали при сблъсъка.