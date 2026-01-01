Надводният морски дрон е ударил товарния кораб BETUL 8 в района на водолинията - място, което е сред най-уязвимите части на плавателния съд и при поражение може бързо да доведе до потъването му.

Това обясни капитан Димитър Димитров за „Здравей, България“ във връзка с поредния инцидент с търговски кораб в Черно море.

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По разкази на част от екипажа плавателният съд е бил атакуван с два морски дрона. Тази версия обаче все още няма официално потвърждение. И 12-те моряци на борда са спасени. Те са били открити в спасителен сал и евакуирани с военни хеликоптери.

Според капитан Димитров зачестяването на атаките в Черно море повишава риска за търговското корабоплаване, включително в района на българската изключителна икономическа зона.

По думите му застрахователите вече разглеждат цялото Черно море като зона на военен риск. Изключение правят териториалните води на България, Румъния и Турция.

Димитров посочи, че маршрутът на всеки кораб се определя след оценка на риска от капитана и отговорните лица в корабната компания.

„Съгласно политиката на компанията и направената оценка на риска капитанът, заедно с отговорните лица в корабната компания, определя маршрута на кораба. В повечето случаи трафикът е изнесен в териториалните води, но има и компании, които плават в открито море“, обясни капитанът.

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Капитан Димитров обърна внимание и на подготовката на екипажите при извънредни ситуации. По думите му моряците преминават през ежеседмични тренировки за напускане на кораба, които са от съществено значение при инциденти от подобен характер.

По думите му опасността за търговското корабоплаване в Черно море ще остане висока, докато продължава войната.

„Това е бъдещето, докато не свърши войната“, заключи капитанът.