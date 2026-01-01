Заради продължаващото частично бедствено положение в Козлодуй поради констатираното по-високо съдържание на хром в питейната вода от Общината обявиха на фейсбук страницата си, че ще бъде се предоставяна вода в разфасовки от 10 л от 8:00 до 19:00 часа.

Бедственото положение в Козлодуй продължава: Държавният резерв изпраща 864 000 литра питейна вода

Получаването на питейна вода става срещу документ за самоличност, а водата е предназначена за хора с постоянен и/или настоящ адрес в града, допълниха от общинската администрация.

Жителите на Козлодуй ще могат да получат вода в базата на Общинско предприятие „Комунална дейност“ на ул. „Цанко Церковски“ №23. Държавният резерв осигури 864 хил. л бутилирана питейна вода за жителите на град Козлодуй. Определеното количество е 50 литра на човек.

За самотно живеещи, трудноподвижни и хора в неравностойно положение, които не могат да посетят пункта, е предвидена доставка до дома след предварителна заявка, казаха още от Община Козлодуй.

Заради отклонения в качеството на водата: Удължават частичното бедствено положение в Козлодуй

Припомняме, че частично бедствено положение в Козлодуй беше обявено на 30 октомври, след като бе установено, че съдържанието на хром в питейната вода е около 90 микрограма на литър при допустима норма от 50 микрограма.

В началото на месеца бедственото положение бе удължено до 30 дни заради установените отклонения в качеството на водата.