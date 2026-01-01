Първите доставки на бутилирана питейна вода от Държавния резерв вече пристигнаха в Козлодуй заради продължаващото бедствено положение, предизвикано от проблемите с водоснабдяването.

Общо 864 000 литра питейна вода ще бъдат предоставени безвъзмездно на общината след искане от кмета и решение на Министерския съвет.

Заради отклонения в качеството на водата: Удължават частичното бедствено положение в Козлодуй

Служители на Териториална дирекция „Държавен резерв“-Плевен са организирали предаването на първите количества, които са приети от представители на местната власт.

Водата е в 10-литрови разфасовки и ще бъде разпределена според нуждите на засегнатите жители.

Доставките имат за цел да подпомогнат населението в условията на продължаващите затруднения с водоснабдяването.