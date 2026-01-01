Мащабна спасителна операция се провежда в Черно море, след като газовозът GAS HUSKY, плаващ под либерийски флаг, потъна на около 50 мили източно от Бяла. В издирването на екипажа участват два самолета Су-25 и хеликоптер „Cougar“ от състава на Военновъздушните сили. При въздушното разузнаване вече е открит спасителен плот с хора.

Мащабна операция край Калиакра: Товарен кораб се обърна, моряците твърдят, че са ударени с дронове (СНИМКИ/ВИДЕО)

Корабът GAS HUSKY плава под либерийски флаг и е с 19-членен екипаж от филипински граждани. Той е превозвал 3400 тона пропан-бутан по маршрута Египет – Румъния.

Първият самолет Су-25 е излетял от Балчик в 10:25 ч. и е извършил разузнаване в района на инцидента. От въздуха е установен спасителен плот с бедстващи хора, след което е активиран хеликоптер „Cougar“, който да се включи в спасителната операция. Малко след 11:00 ч. към мястото се е насочил и втори самолет Су-25.

Военнослужещите действат след разпореждане на началника на отбраната и постъпило искане от Главна дирекция „Аварийно-спасителни дейности“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за участие на военна авиация в издирването.

GAS HUSKY е изчезнал от радарите малко след полунощ. В 8:02 ч. тази сутрин се е активирал аварийният му буй (EPIRB), който подава сигнал за бедствие при извънредна ситуация, включително потъване на плавателния съд.

По-рано от Морския спасително-координационен център във Варна съобщиха, че проверяват информация за възможен инцидент с търговски кораб в българската икономическа зона на Черно море. Първоначалните данни сочеха, че аварийният сигнал е задействан на около 60 морски мили южно от нос Калиакра. Тогава все още нямаше потвърждение за потъване, нито постъпил директен сигнал за бедствие от кораба.

Инцидентът се случва само ден след друг сериозен случай в Черно море. На 16 ноември товарният кораб BETUL 8 се преобърна след атака с морски дронове. Последната известна позиция на GAS HUSKY е била на около 27 километра (14,5 морски мили) от мястото на предишния инцидент.

Към момента няма официална информация какво е причинило потъването на GAS HUSKY. Не е ясно и колко души са били на борда, както и дали всички членове на екипажа са открити.

Спасителната операция продължава, като основният приоритет е откриването и извеждането на бедстващите моряци.