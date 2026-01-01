Над 12 000 „маркови“ стоки, по-голяма част от които парфюми, задържаха при съвместни проверки митническите служители и полицаи от ГД „Гранична полиция“ на ГКПП „Капитан Андреево“.

Стоките са задържани поради съмнения, че нарушават права върху интелектуалната собственост, съобщиха от Агенция "Митници".

При един от случаите, на 13 ноември, на пункта пристига лекотоварен автомобил с чужда регистрация. Водачът - молдовски гражданин, заявил, че пренася парфюми и текстилни изделия от Турция за Молдова.

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В хода на контролните действия митническите инспектори установяват, че декларираните стоки носят лога на известни търговски марки. Открити са 5015 парфюма и тоалетни води и 828 текстилни изделия - мъжки боксерки.

Няколко дни преди това, в лек автомобил с българска регистрация, са открити 5701 парфюма, 273 дрехи и 360 чанти с обозначения на световноизвестни марки. Шофьорът- български гражданин, заявил, че е закупил стоките от Турция.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали над 700 000 търговски артикула заради нарушени права върху интелектуалната собственост.