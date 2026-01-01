Митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ задържаха недекларирани стоки за над 53 000 евро. Те са открити в турски камион, който е излизал от България, съобщиха от Агенция „Митници“.

Камионът е пристигнал на пункта на 26 октомври около 11:00 часа. Шофьорът, турски гражданин, е представил документи за сборен товар от Нидерландия и Германия, който пътува през България за Турция.

След анализ на риска митничарите са избрали камиона за подробна проверка. При сканирането с рентген в товарното помещение са забелязани необичайни плътности.

При последвалата проверка сред декларираната стока са открити:

1513 електронни цигари;

3,6 млн. филтъра за цигари;

1990 резервни пълнителя;

200 изпарителни глави;

490 зарядни устройства;

4600 тютюневи стика за нагряване.

В скрити кашони митничарите са намерили и 60 опаковки лекарство за инжектиране, описано като силен антиоксидант и детоксикатор, както и 99 мобилни телефона.

Всички недекларирани стоки, на обща стойност 53 155,77 евро, са задържани.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.