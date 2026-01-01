48-годишен български гражданин е починал по време на пътуване с ферибот от Италия за Гърция, съобщават гръцките медии, позовавайки се на Гръцката брегова охрана.

Трагичният инцидент е станал на борда на италианския кораб „EUROPALINK“, който е изпълнявал редовен курс от италианското пристанище Бриндизи до гръцкия град Игуменица.

По информация на Гръцката брегова охрана капитанът на кораба е уведомил пристанищните власти в Игуменица, след като 48-годишният българин се почувствал зле по време на плаването.

Лекарят на борда незабавно му оказал първа помощ, но безуспешно.

След пристигането на ферибота в пристанището на Игуменица мъжът бил транспортиран с линейка на гръцката спешна помощ до местния здравен център. Там лекарите констатирали смъртта му.

По случая е започнало предварително разследване от Централната пристанищна администрация в Игуменица.

Назначена е съдебномедицинска експертиза и аутопсия в Университетската многопрофилна болница в Янина, които трябва да установят точната причина за смъртта на българския гражданин.