Здравната каса вече не е „черна кутия“, а общ ресурс, който всеки може да види и проследи, заяви д-р Асен Меджидиев, подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), на откриването на XIII годишна конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“.

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Той припомни, че през юли пое ръководството на НЗОК, с което, по думите му, гарантира, че всяко евро от здравните вноски стига до пациента. Меджидиев констатира, че в България плащаме за усложненията от заболяванията, а не за ранното им откриване, за бройката, а не за резултата. Това трябва да се промени, заяви лекарят.

По думите му посоката на НЗОК е ясна - преход от плащане за обем към плащане за качество и резултат, първата стъпка, за което вече е направена. Това е новият рамков договор, който предвижда допълнително прехвърляне на дейности от болничната към диагностичната и амбулаторната помощ, каза Меджидиев.

Първото условие, за да се случи промяната е контролът, който идва преди плащането, а не след него, за което НЗОК въвежда кръстосан контрол в реално време. Когато системата спре една дейност, плащане няма, обясни процеса подуправителят на касата. Той каза, че вече са стартирали внезапни проверки в районните здравноосигурителни каси и направи уточнението, че контролът не е подозрение към добросъвестните, а тяхната защита.

Второто условие за промяната в политиката на НЗОК е прозрачността, която според Меджидиев е най-ефективният контрол. Той даде за пример функционалността „Публичен контрол“ на мобилното приложение „еЗдраве“, която позволява на гражданите да проверяват вписаните в електронното им здравно досие медицински дейности и да подават сигнали за отчетени, но неизвършени дейности или несъответствия, финансирани от НЗОК. От стартирането на функционалността гражданите са подали 2610 сигнала. Контролните органи на Касата образуваха 1813 проверки. В резултат вече са наложени 56 санкции, като има и отнети права на лекари, информира д-р Асен Меджидиев.

Той припомни още съвместната кампания, стартирала в края на юли, с Министерството на здравеопазването - „Националната здравноосигурителна каса за теб“, благодарение на която на 140 изнесени мобилни пункта служителите на районните каси помагат на гражданите да свържат здравното си досие с телефона си безплатно, на място и без електронен подпис. В рамките на кампанията, за три месеца, това са направили над 45 хиляди души, като общо свързаните електронни досиета на възрастни и деца вече са над 800 000, каза още подуправителят на НЗОК.