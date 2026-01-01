Новата автоматизирана система за плащане на такса „Мост“ на Дунав мост при Русе е достъпна от 08:00 часа на 17 ноември. Тя може да се използва от водачите на всички видове превозни средства на девет от общо 11 трасета на съоръжението в посока Румъния.

През терминалите за самообслужване вече са обработени първите леки и товарни автомобили, а са извършени и първите онлайн плащания.

Очаква се автоматизацията да съкрати времето за обработка на преминаващите превозни средства, да ограничи образуването на опашки и да оптимизира използването на човешките ресурси.

Промяна в заплащането на паркингите в Русе

Новата система дава възможност за електронно заплащане на таксата за преминаване по моста Русе – Гюргево в посока Румъния за всички категории превозни средства – както леки, така и товарни автомобили.

Плащането може да се извърши по два начина:

Предварително чрез уеб приложението https://eborders.customs.bg, достъпно от компютър или мобилен телефон.

На място чрез терминал за самообслужване с дебитна или кредитна карта, както и със специализираните за водачи на товарни автомобили DKV карти.

Целта е по-голямата част от плащанията да се извършват предварително онлайн. Така таксата ще бъде отчетена още преди пристигането на автомобила, а при достигане до бариерата тя ще се вдига автоматично. Очаква се преминаването да отнема само няколко секунди.

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За водачите, които не са платили предварително, е предвидена възможност за плащане с банкова карта на терминал за самообслужване на всяко трасе.

Тези, които не разполагат с банкова карта, ще могат да използват специално обозначени трасета за плащане в брой – едно за леки и едно за товарни автомобили. Възможността за плащане в брой при товарните автомобили ще остане достъпна до 31 януари 2027 г.

През обозначеното трасе за плащане в брой трябва да преминат и леките автомобили, които са заплатили онлайн такса „Мост“ преди 07:00 часа на 17 ноември 2026 г. чрез виртуалния ПОС терминал на старата система. За тях няма краен срок за използване на тази възможност, като извършеното плащане ще бъде проверено от служител на място.

Цената на такса „Мост“ за отделните категории превозни средства остава непроменена. Както и досега, за плащанията през уеб приложението или терминалите за самообслужване няма да се начисляват допълнителни банкови или други такси.

На място ще има служители, които ще помагат на водачите при необходимост.

В уеб приложението е предвидена и възможност за икономическите оператори да управляват преминаванията на своите превозни средства и да проследяват историята на плащанията. За целта те трябва да се регистрират в Е-портала на Агенция „Митници“.

Новата система има за цел да модернизира събирането на таксите, да ускори преминаването на превозните средства и да осигури по-голяма прозрачност при отчитането на приходите.