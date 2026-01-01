Двама души са задържани за кражба на лек автомобил в Котелско. Единият от тях е непълнолетен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Криминалисти от Районното управление в Котел започнали работа по случая на 16 ноември около 21:50 часа, след като получили сигнал за обърнат и изоставен автомобил в дере край река до село Малко село.

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Пристигналите на място полицейски екипи установили, че колата е обект на кражба. Собственикът ѝ е жител на село Соколарци.

След проведени издирвателни действия извършителите били установени. Това са 31-годишен мъж от село Соколарци и непълнолетно момче от област Омуртаг.

По случая е образувано бързо производство.