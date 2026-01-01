Служители на РУ–Смолян установиха 16-годишен младеж като извършител на противозаконно отнет лек автомобил „Нисан Микра“. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Колата е собственост на 40-годишен мъж от град Велинград. Деянието е извършено на 2 юни 2026 г. в град Чирпан.

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След проведени оперативно-издирвателни мероприятия превозното средство е открито в Смолян, на ул. „Димитър Македонски“.

Младежът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.