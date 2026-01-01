26-годишен мъж от Самуил е задържан след стрелба с пистолет, съобщиха от полицията.

Около 23.30 часа на 26 юли по бул. „Априлско въстание“ в град Разград, докато изпреварвал с колата си лек автомобил, мъжът възпроизвел няколко изстрела през прозореца на колата.

Сигналът за случилото се е подаден от 19-годишния водач на изпреварвания автомобил от село Дянково.

Извършителят е установен и задържан в сградата на РУ-Разград. Газ-сигналният пистолет в едно с пълнител и 2 халосни патрона е иззет с протокол.

По случая се води разследване.