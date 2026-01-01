Пожарите във Франция и Испания от последните дни засега надхвърлят възможностите на ЕС за противодействие, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той уточни, че на места огънят напредва със скорост от 6 километра в час, докато европейските сили могат да овладеят пожар, ако се разпространява с 300 метра за час. По неговите думи ЕС разполага общо с 22 противопожарни самолета и пет вертолета за съвместно ползване, но отделните държавите имат допълнителни способности. Говорителят отбеляза, че досега към Франция са изпратени седем самолета, а към Испания - шест, предава кор. на БТА Николай Желязков.

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Комисията днес съобщи, че изпраща допълнителни сили за борба с огъня в двете държави, като във Франция ще работят още четири вертолета, осигурени от Чехия, Хърватия, Германия, Португалия, Словакия, Швеция и Турция. В Испания самолетите са били осигурени от Гърция, Италия и Турция. Координационният център на ЕС за действия в извънредни ситуации е в контакт с френските и испанските власти, за да оцени каква допълнителна подкрепа може да бъде осигурена, се посочва в съобщението.

Когато дадена държава поиска помощ по Механизма на ЕС за гражданска защита, заявката се споделя с всички 37 участващи страни, пояснява ЕК. Всяка държава може да предложи техника и огнеборци, а комисията съгласува и финансира действията по общия механизъм.