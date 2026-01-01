Вторият протокол между България и Република Северна Македония продължава да предизвиква политически емоции в Скопие. Посочван като основната пречка за евроинтеграцията на Северна Македония, документът, подписан на 17 юли 2022 г. в София, стана причина за размяна на реплики между настоящия министър на външните работи и външната търговия на страната Тимчо Муцунски и министъра на външните работи на Северна Македония, подписал втория протокол – Буяр Османи.

В петък Муцунски заяви, че според него вторият протокол с България не е част от преговорната рамка за страната и е „важно какво е правното тълкуване на преговорната рамка”.

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„Четири години повтарям, че протоколите не са част от рамката за преговори. Четири години търпя критики, атаки и обиди. Четири години рисувам по черни дъски, обяснявам, повтарям. Една стъпка е направена – протоколът не е част от рамката. Продължаваме напред (...)“, написа Османи в профила си във Фейсбук, като публикува видео с думите на Муцунски.

През лятото на 2023 г. Османи публикува видео, в което на табло начерта схемата на преговорната рамка на Северна Македония и в което твърдеше, че протоколите с България са двустранни документи, които не са част от преговорната рамка на страната за членство в ЕС.

Отново във Фейсбук Муцунски му отговори, че Османи „е последният човек, който има право да дава уроци за това какво е прието и какво не е в процеса на преговори“.

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„Той (Буяр Османи) знае много добре какво е договорил, какво е приел и в каква позиция е оставил страната. Затова нека не хаби енергия днес, изопачавайки фактите и тълкувайки чужди твърдения (...). За разлика от неговите манипулации, позицията на това правителство е ясна и непроменена от първия ден. Повече от две години чуваме обвинения, че ще отстъпим, ще се откажем и ще приемем всичко, което е било договорено преди това. Вместо това, ние показахме последователност, принципност и ясна защита на македонските национални интереси с действията си. Това е ясно днес както у дома, така и сред нашите международни партньори“, написа Муцунски.

Във втория протокол, подписан през 2022 г. с България, е вписано, че "следващата Междуправителствена конференция за завършване на фазата на отваряне на преговорите за членство ще се проведе веднага след като Република Северна Македония включи в своята Конституция тези нейни граждани, които живеят на територията на тази държава и са част от други народи, какъвто е българският народ". В преговорната рамка изрично се посочва, че Северна Македония трябва да изпълнява добросъвестно двустранните споразумения. Това включва Договора за приятелство с България от 2017 г. и Преспанския договор с Гърция.