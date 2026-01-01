От 1 август - събота на Митнически пункт Малко Търново ще бъдат обработвани товарни пътни превозни средства (ППС) до 3.5 тона, превозващи стоки, съобщиха от Агенция "Митници".

За преминаването и митническата им обработка са необходими валидни транзитни и митнически документи, както и при необходимост съответните разрешителни за пътни такси и разрешителни режими.

Товарните ППС до 3.5 т следва да притежават валидни лицензи за превоз на товари, както и необходимите разрешителни за международен превоз.

Създаването на условия за преминаване на стоки с лекотоварни превозни средства до 3.5 т се извършва в изпълнение на договореност с турската митническа администрация.

Директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков посети на 26 юли Митнически пункт Малко Търново и проведе онлайн среща с турската страна за уточняване на организацията на обработката.

От българска страна са създадени всички необходими условия за митническата обработка на превозни средства до 3.5 тона с товар на МП Малко Търново, която ще започне от 1 август 2026 г.