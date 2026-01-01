Спасиха котка, заклещена на високо дърво в град Левски, съобщиха от полицията.

На 24 юли огнеборци се отзоваха на сигнал за котка, покачила се на дърво на улица „Димчо Дебелянов“.

Спасиха котка, качена високо на дърво в Плевен

След бързата и професионална намеса пожарникарите успяха безопасно да свалят животинчето.

Котката е невредима и не е пострадала при инцидента. Акцията приключи успешно, а случаят е още един пример за готовността на огнеборците да окажат помощ при всякакви ситуации, включително и спасяване на животни.