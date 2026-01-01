Папа Лъв XIV призова снощи младите хора по света да подхождат с умереност и дисциплина към използването на социалните мрежи и изкуствения интелект, във видеообръщение към християнски младежки фестивал в Бразилия, предаде ДПА.

Главата на Католическата църква насърчи младите „да използват социалните мрежи и изкуствения интелект по правилен начин, да прилагат тези инструменти с умереност и дисциплина, защото те могат да ни въвлекат в нереален свят, в който преходното, привидното и заблудата в крайна сметка заменят истинските ценности и онова, което наистина има значение“.

Папата, роден в САЩ, в момента се намира в резиденцията си в Кастел Гандолфо, недалеч от Рим.

През май папа Лъв Четиринадесети публикува първата си енциклика — документ от над 100 страници, посветен на темата за ИИ. Поучителният документ, озаглавен Magnifica Humanitas („Великолепно човечество“), призовава за строги правила, регулиращи разработването и използването на ИИ.

В същото време папата признава, че технологията предлага значителни възможности, стига да се използва отговорно и в служба на човечеството.