Папа Лъв ХІV призова световните лидери да не разделят обществата чрез опростени и поляризиращи послания в стремежа си да трупат популярност, предаде Ройтерс.

В началото на едноседмичното си посещение в Испания той отправи и призив за мир.

В реч пред крал Фелипе VI в Кралския дворец в Мадрид папата заяви, че политическите и обществените лидери трябва да се противопоставят на разделението и да насърчават диалога. "Днес изкушението да се печели популярност чрез разпалване на поляризацията изглежда по-силно отвсякога, а човешкото достойнство продължава да бъде мачкано", каза той.

Папата призова за отхвърляне на "разделящите и поляризиращи наративи" и за по-задълбочено разбиране на сложните обществени процеси.

По време на посещението си Лъв ще се срещне с бездомни хора в Мадрид и с мигранти на Канарските острови. Той заяви, че се надява визитата му да бъде пример за уважение към достойнството на всяко човешко същество.

Според проучване от 2025 г. е налице скок в интереса към католицизма сред младите хора в Испания, като 28,8% се определят като католици през 2025 г. в сравнение с 17,6% през 2020 г.

Хиляди хора приветстваха папата по улиците на Мадрид, докато той обикаляше с папамобила. "Вашата собствена история показва, че именно културата на разбирателство, а не на конфронтация, е тази, която спомага за стабилността и просперитета. В действителност посланието за мир, което в момента за съжаление на някои им се струва наивно, а на други - провокативно, се приема с радост от онези, които не се затварят в предразсъдъци и идеологии, а са отворени към истината", каза той.

По време на визитата си папата ще произнесе повече от 20 речи и ще стане първият глава на Католическата църква, който ще се обърне към испанския парламент.

Сред акцентите на посещението ще бъде и среща с хора, преживели сексуално насилие от страна на духовници.

В речта си при посрещането на папата крал Фелипе VI призна болката, причинена от случаите на злоупотреби в Католическата църква. Той подчерта, че "яснотата и твърдостта" на папата са от съществено значение за процеса на възстановяване и справедливост за жертвите.