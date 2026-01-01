Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) спряха шест плавателни съда в Ормузкия проток, след като те се опитаха да преминат по маршрут, който не е разрешен от иранските власти, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес.

"Миналата нощ шест плавателни съда, които се опитаха да преминат през маршрут, различен от одобрения, бяха спрени от военноморските сили на КГИР с предупредителни оръдейни изстрели и бяха принудени да обърнат курса си", предаде кореспондент на държавната телевизия.

По-рано телевизията съобщи само за инцидент с кораб, без да предостави повече подробности.

В събота КГИР обяви, че е възпрепятствал четири плавателни съда, които са се опитали да преминат през южната част на Ормузкия проток.

Иранските въоръжени сили неколкократно попречиха на кораби да преминат през стратегическия проток, като произвеждаха предупредителни изстрели.

След възобновяването на военните действия между Вашингтон и Техеран на 7 юли Иран отново блокира Ормузкия проток – ключов морски път за световната търговия на горива. Той обяви, че ще въведе такси за преминаването на кораби и ще разреши корабоплаването само покрай иранските брегове, припомня АФП.

Ормузкият проток е един от най-важните морски пътища в света, през който преминава значителна част от световния износ на петрол и природен газ. Разположен между Иран и Оман, тесният воден коридор свързва Персийския залив с Арабско море и има ключово значение за глобалните енергийни доставки.

Напрежението около протока се засили след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран. Техеран неведнъж е заплашвал да ограничи или блокира корабоплаването в района като ответна мярка при засилване на международния натиск и военната активност срещу страната.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) – елитна военна структура, подчинена пряко на върховния лидер на Иран – отговаря за сигурността в голяма част от акваторията около Ормузкия проток. През последните години силите на КГИР многократно са участвали в напрегнати ситуации с чуждестранни кораби, включително задържания и предупредителни маневри.

Подобни инциденти предизвикват тревога сред международните търговски оператори, тъй като всяко ограничаване на движението през протока може да повлияе на цените на енергийните ресурси и на световните пазари.