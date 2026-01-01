Служители на Първо РУ разследват случай на домашно насилие, съобщиха от полицията.

На 25 юли, малко преди 21:00 ч., е подаден сигнал от 61-годишна перничанка, която заявила, че 42-годишният ѝ син ѝ е нанесъл побой.

Органите на реда реагирали незабавно и на място задържали мъжа, на когото първоначално е наложена 24-часова полицейска мярка. От жената са снети подробни писмени сведения и е извършено освидетелстване.

Започнато е разследване, работата по което е продължила под надзора на прокуратурата. След проведените процесуално-следствени действия са събрани достатъчно доказателства, мъжът е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои внасяне в съда на искане за налагане на постоянен арест.