Иран обмисля възможността да атакува американски военни бази в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп предприеме нова ескалация на войната, съобщаваFinancial Times, позовавайки се на хора, близки до иранския режим.

Според изданието иранските военни са разглеждали потенциални цели в страни от Югоизточна Европа, включително американски обекти в България и Кипър.

Източници, близки до режима в Техеран, са заявили пред Financial Times, че подобни сценарии са били обсъждани като част от подготовката на Иран за евентуално разширяване на конфликта извън Близкия изток.

България е сред споменатите държави, след като миналия месец е одобрила използването на авиобаза „Безмер“ от американски самолети за презареждане с гориво. Кипър също е разглеждан като възможна цел за ответни действия, посочва изданието.

Информацията идва на фона на задълбочаващото се напрежение между Вашингтон и Техеран и липсата на пробив в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

Според Financial Times иранските военни са разглеждали и възможността за атаки срещу подводна инфраструктура в района на Ормузкия проток при нова ескалация.

Досега ответните действия на Иран са били насочени основно срещу американски военни обекти, енергийна инфраструктура и други цели в Близкия изток. Според източници на изданието обаче в Техеран се обсъжда възможността при нов мащабен конфликт обхватът на ударите да бъде разширен значително.

В същото време експерти, цитирани от Financial Times“, предупреждават, че възможностите на Иран за нанасяне на прецизни ракетни удари на големи разстояния остават ограничени. Според анализатори Иран разполага с ракети, способни да достигнат цели в Южна и Югоизточна Европа, но ефективността им на по-големи дистанции е под въпрос.

Напрежението допълнително се засилва от факта, че дипломатическите преговори между САЩ и Иран са в застой. В Техеран все по-силно влияние получават твърдолинейни представители на режима, които настояват за по-твърд отговор на евентуална американска военна операция.

Един от източниците на Financial Times предупреждава, че ако САЩ нанесат тежки удари по иранска инфраструктура, конфликтът може да излезе извън пределите на региона и да достигне Европа.

Въпреки това анализатори смятат, че при евентуална ескалация Иран вероятно би разчитал не само на собствените си ракетни способности, но и на подкрепяни от него въоръжени групировки в региона.