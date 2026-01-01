Чуждестранни туристи, току-що пристигнали във Варна, стават все по-често жертви на джебчийски кражби. За тревожната тенденция сигнализират от Съюза на екскурзоводите в България, които предупреждават за зачестили случаи около Археологическия музей в града. Само през изминалата неделя двама туристи от различни автобуси са били ограбени веднага след слизането си в центъра на морската столица. „В рамките на 35 минути на абсолютно същото място има извършена същия вид кражба”, съобщи Светла Кръстева от Съюза на екскурзоводите в България пред NOVA.

Кражбите са станали на 16 август вечерта. Едната екскурзоводка е подала сигнал към общата група на колегите си, че нейна туристка е била ограбена. Въпреки това е последвал и вторият инцидент. „Откраднати са парични суми, две дами са пострадали, без документи, като на втората дама е намерено портмонето до такси”, разясни Кръстева за щетите от набезите.

От бранша се опасяват, че може да става въпрос за нова схема на джебчиите. Туроператорите имат практика да информират предварително за точните маршрути, началното и крайното място за спиране на всяка дестинация, което според екскурзоводите може би се следи и от крадците.

Главен инспектор Живко Костадинов, началник на сектор „Кражби” към ОДМВР-Варна съветва гостите на града да бъдат особено внимателни при усещане за суматоха или побутване. „Да не оставят без надзор вещите си, носените от тях раници, чанти на гърба си, да не съхраняват големи суми пари в странични джобове и по възможност да ги слагат във вътрешни”, каза той.

От полицията във Варна уверяват, че разполагат с цивилни екипи, които денонощно обикалят най-рисковите райони и реагират бързо на сигнали. „Колегите са много добре обучени, комуникативни са, взаимодействат много добре с водачите на градския транспорт, с охраната на моловете”, увери инспектор Костадинов.