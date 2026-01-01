Румъния постави рекорд на Гинес за най-дългата маса в света. Тя бе разположена пред втората най-голяма административна сграда в света – тази на румънския парламент в Букурещ.

На масата с дължина 5,4 километра, направена изцяло от рециклируеми материали и декорирана с 35 000 цветя, седнаха едновременно 20 000 души. Те бяха предимно от Букурещ, Алба Юлия, Клуж-Напока и Констанца. Не липсваха и гости от други държави като Украйна.

Над пет тона безплатна храна бяха поднесени на участниците. Менюто включваше традиционни ястия като кърначета и ориз, хляб, плодове и десерти. Всичко бе сервирано в специално изработени за случая чинии от най-голямата фабрика за порцелан в Румъния „Апулум“.

Днешната акция под надслов „Масата, която обединява“ имаше и благотворителен характер – събиране на средства и дарения за изграждането на първата педиатрична психиатрична болница в Румъния.