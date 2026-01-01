Предстои първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база за боеприпаси и взривни вещества при землището на село Горни Върпища, каза Калоян Калоянов, заместник-министър на вътрешните работи пред NOVA.

Тази сутрин беше докладвано, че пожарът е локализиран и почти загасен. Днес предстои оглед с дрон, за да сме сигурни, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност, обясни Калоянов.

След това ще бъде извършен и първоначален оглед на местопроизшествието.

„Показателите на въздуха са добри. Вчера имаше станция, която измерваше, няма замърсяване. Призовавам жителите в близост да са спокойни”, заяви областният управител Кристина Сидорова.

На 12 септември пожар и последвал взрив в склад на завод "ЕМКО" за боеприпаси в дряновското село Горни Върпища вдигна властите на крак. Областният управител на Габрово Кристина Сидорова посочи, че няма жертви и пострадали. Активирана беше системата BG-Alert. По данни на управителя служителите са били евакуирани веднага. От МВР увериха, че няма опасност за населението в близките населени места.

Представители на институциите пристигнаха на мястото на пожара край военните складове, за да проследят ситуацията и да информират за случващото се. На място бяха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, изпълняващият длъжността (и.д) главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов и директорът на Обособено производство на военния завод на "ЕМКО" в село Белица инж. Славчо Димиев.

"Един склад се е възпламенил и е експлоадирал. Ситуацията с пожарите като цяло е овладяна, няма опасност за населението. В момента има малки, локални пожари вътре след взривовете", каза вътрешният министър. По думите му отломките при този пожар са много по-малко, отколкото при предходните взривове в склада на "ЕМКО" в село Белица от 10 август. В склада в Горни Върпища се съхраняват много по-малко боеприпаси и са много по-малко взривовете, а сградата е само частично засегната, уточни той и гарантира, че всяка една възможна причина ще бъде проверявана, както се прави и за предишния взрив.

Взрив в складова база на „ЕМКО“ възникна и на 10 август тази година.

Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешния министър Иван Демерджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобните складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняване на материалите.