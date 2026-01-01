Късно тази нощ областният управител на Габрово Кристина Сидорова алармира за пожар в склад на "ЕМКО" за боеприпаси в дряновското село Горни Върпища. Тя посочи, че няма данни за жертви и пострадали. Активирана беше системата BG Alert. По данни на управителя служителите са били евакуирани. От МВР снощи увериха, че няма опасност за населението в близките населени места. Районът е отцепен, информираха от полицията и уточниха, че най-близкото населено място е на разстояние над километър от обекта. На място има екипи на пожарната и полицията, както и измервателна станция, която проследява качеството на въздуха. Движението на автомобили е частично блокирано, защото районът е отцепен от полиция. Огън и дим не се забелязват.

Представители на институциите пристигнаха тази сутрин на мястото на пожара край военните складове, за да проследят ситуацията и да информират за случващото се. На място са министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, изпълняващият длъжността (и.д) главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов и директорът на Обособено производство на военния завод на "ЕМКО" в село Белица инж. Славчо Димиев.

Пожар в склад на „ЕМКО“ край Царева ливада, няма опасност за хората (СНИМКИ)

"Един склад снощи се е възпламенил и е експлоадирал. Ситуацията с пожарите като цяло е овладяна, няма опасност за населението. В момента има малки, локални пожари вътре след взривовете", каза министърът. Очаква се от Дирекция "Специални операции за борба с тероризма" да дадат заключение дали е безопасно да се влезе на територията на предприятието и пожарите да бъдат загасени, обясни още той.

Пожарите се следят внимателно с дрон, взети са мерки те да не се разпространяват, посочи Демерджиев и допълни, че снощи е била задействана системата BG Alert, но евакуация не се е налагала. По думите му отломките при този пожар са много по-малко, отколкото при предходните взривове в склада на "ЕМКО" в село Белица от 10 август. В склада в Горни Върпища се съхраняват много по-малко боеприпаси и са много по-малко взривовете, а сградата е само частично засегната, уточни той.

Всяка една възможна причина ще бъде проверявана, както се прави и за предишния взрив, каза също Демерджиев.

В склада са се съхранявали основно барутни състави и ограничено количество средно калиберни боеприпаси, обясни директорът на производството на военния завод на "ЕМКО" в село Белица инж. Славчо Димиев.

БГНЕС

БГНЕС

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Във връзка със снощните взривове са извършени разпити на свидетели, предстои оглед на местопроизшествието, когато това е безопасно, каза окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков. Той посочи, че има образувано досъдебно производство непосредствено след възникване на произшествието. Очаква се становището на компетентните органи кога ще бъде безопасно да бъдат достъпени помещенията и да се направи оглед, коментира прокурорът.

Петков уточни, че по време на възникването на инцидента на място са били двама охранители.

По отношение на предходните взривове в склад за боеприпаси на "ЕМКО" в Белица от 10 август окръжният прокурор посочи, че все още се очакват заключенията по назначените експертизи, които са със значима сложност. Към момента няма изключени и потвърдени хипотези, каза той. За установяване на причините се работи в пряка връзка с "Държавна агенция за национална сигурност". На въпрос относно продукцията в складовете Тихомир Петков отговори, че не става дума за продукция, която е предстояло да бъде изнесена, а за съхранявани на склад боеприпаси.

На 10 август пожар избухна в склад за боеприпаси във завод "ЕМКО" край село Белица, община Трявна. Преди седмица от Окръжната прокуратура в Габрово съобщиха, че продължава интензивното събиране на доказателства по всички версии за възникването на пожара в склада на завода край Белица.

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