Осем години след последната им среща Лепа Брена отново застава пред Мон Дьо и разказва за пътя от момичето от Бръчко до една от най-големите балкански звезди. В откровения разговор тя говори за годините на сцената, семейството, срещата си с Баба Ванга и специалната връзка с българската публика.

Между Фахрета Яхич и Лепа Брена отдавна е постигнат баланс – едната е жената с личните си мечти, страхове и спомени, а другата е екстровертната артистка, „която би дала всичко на хората, и сърцето, и душата“.

Именно тази пълна отдаденост според нея е в основата на връзката с публиката.

„Защото без това душевно и емоционално отдаване, без това да подариш себе си, не можеш да получиш нищо в замяна“, категорична е певицата.

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Зад легендарното име обаче стои едно момиче от Бръчко, което първоначално мечтаело да стане лекар и попаднало в музиката почти случайно.

Когато на 21 години получава възможност да пее със „Сладки грех“, първата ѝ мисъл не е за славата, а за разрешението на родителите ѝ. Баща ѝ първоначално е категорично против и дори определя избора ѝ като желание да стане „кръчмарска певица“.

Брена обаче защитава решението си с простото желание да работи и да помага на семейството си. В крайна сметка двамата постигат компромис – решение, което тя днес вижда като част от по-голям план.

„Мисля, че космосът, че Бог е искал друго, че Бог е имал много по-хубав план за мен“, споделя тя.

Семейството, сценичните костюми и годините на „Сладки грех“

Лепа Брена се връща и към годините, в които зад голямата звезда стои едно младо момиче, подкрепяно от своите родители.

„Когато виждам днешните родители, виждам колко много искат децата им да осъществят техните мечти, а не собствените си мечти и тогава осъзнавам, че съм имала най-добрите родители на света“, разказва тя.

Особено място в спомените ѝ заема майка ѝ, която била „фантастична шивачка“ и в продължение на години създавала сценичните ѝ костюми.

Брена си спомня как купувала красиви обувки и материи от Мюнхен, а след това се връщала в Бръчко, където заедно с майка си шиели и създавали тоалетите, с които тя излизала на сцената.

Натовареният график обаче имал и друга страна. Заради по два концерта на ден певицата отслабнала с около 16-17 килограма.

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„Когато ги няма тези килограми, ти просто ставаш като Барби“, спомня си тя.

Така се ражда и идеята за превръщането на Лепа Брена в истинска Барби. Огромната популярност обаче носи със себе си и множество слухове. Сред тях е и абсурдното твърдение, че певицата си е „махнала ребра“.

„Не можех да повярвам, че човек, който работи в медиите, може просто да напише подобна глупост“, казва Брена.

Поглеждайки назад към 21-годишното момиче, тя вижда в него преди всичко човек, готов да се изправи срещу живота.

„Аз бях готова да се хвана в схватка с живота, защото не бях разглезена“, признава тя.

И макар десетилетия да са минали от онзи момент, Брена вярва, че най-важните ѝ принципи не са се променили.

„Българите ми дадоха ракета, космически кораб“

Един от най-силните моменти в разказа ѝ е свързан с България и срещата ѝ с Баба Ванга.

Преди емблематичния концерт на Националния стадион „Васил Левски“ през 1990 г. Брена посещава пророчицата. По това време тя дори обмисля да прекрати кариерата си.

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Ванга обаче ѝ казва, че ще продължи да пее и че следващата година отново ще се върне при нея.

„Каза ми: докато си жива, ще пееш. Докато си жива, ще бъдеш Лепа Брена и никога няма да спреш да работиш“, разказва певицата.

Малко след това, докато е в почивка, тя получава обаждане от своя мениджър Рака Джокич.

„Спокойно, почини си един месец, но следващия месец отиваме в София. Имаме концерт на големия стадион“, казал ѝ той.

В този момент Брена се сетила за предсказанието на Ванга.

Тя си спомнила и думите, че ще пристигне „от въздуха“. Именно така се случва – на концерта в София през 1990 г. тя каца с хеликоптер на стадион „Васил Левски“, където я очаква огромна публика.

„Обожавам България, защото в момента, в който кацнах там, аз исках да прекратя кариерата си. А българите ми дадоха ракета, космически кораб. Получих такава любов, такава енергия“, казва Брена.

Именно реакцията на публиката я кара да осъзнае защо продължава да бъде на сцената.

„Когато излязох на стадиона, хвърлих токчетата си и си казах: Брена, за това се живее. Това е същността на онова, заради което пеем.“

Новият концерт на 26 септември

На 26 септември Лепа Брена отново ще се срещне с българската публика – този път на сцената на Арена „8888“ София.

Певицата не разкрива какви точно изненади е подготвила, но обещава нова продукция и спектакъл, който да надгради досегашните ѝ концерти.

„Нашите концерти винаги са една много красива история – визуално, сценично и емоционално“, казва тя.

Този път зад сцената стои и изцяло нов екип. Начело е най-малкият ѝ син Виктор Живойнович, който е поел ролята на генерален продуцент.

По думите на Брена той вече е направил редица промени, а целта е продукцията да следва съвременните световни тенденции и да предложи на публиката ново преживяване.

„А какво точно ще се случи, ще трябва да дойдете, за да видите“, казва певицата.

„Най-много ми липсва времето от 1980 до 1990 година“

В разговора с Мон Дьо Лепа Брена говори и за времето, което ѝ липсва най-много.

След като е преживяла различни държави, политически режими, музикални епохи и поколения публика, тя посочва периода между 1980 и 1990 г.

„Най-много ми липсва времето от 1980 до 1990 година, защото тогава бяхме част от света“, казва тя.

По думите ѝ днес хората имат много повече възможности, но нещо важно е изчезнало.

„Днес имаме всичко, но вече я няма онази радост. Няма го онова щастие. Изгуби се радостта, изгуби се любовта, изгуби се онази енергия.“

И въпреки всичко едно нещо очевидно не се е променило – желанието на Лепа Брена да бъде пред публика. След повече от четири десетилетия на сцената тя продължава да вижда в нея същото, което е видяла и тогава в София – причината да продължава.