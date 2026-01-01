Лепа Брена
Лепа Брена / NOVA

Осем години след последната им среща Лепа Брена отново застава пред Мон Дьо и разказва за пътя от момичето от Бръчко до една от най-големите балкански звезди. В откровения разговор тя говори за годините на сцената, семейството, срещата си с Баба Ванга и специалната връзка с българската публика.

Между Фахрета Яхич и Лепа Брена отдавна е постигнат баланс – едната е жената с личните си мечти, страхове и спомени, а другата е екстровертната артистка, „която би дала всичко на хората, и сърцето, и душата“.

Именно тази пълна отдаденост според нея е в основата на връзката с публиката.

„Защото без това душевно и емоционално отдаване, без това да подариш себе си, не можеш да получиш нищо в замяна“, категорична е певицата.

Лепа Брена
NOVA

Зад легендарното име обаче стои едно момиче от Бръчко, което първоначално мечтаело да стане лекар и попаднало в музиката почти случайно.

Когато на 21 години получава възможност да пее със „Сладки грех“, първата ѝ мисъл не е за славата, а за разрешението на родителите ѝ. Баща ѝ първоначално е категорично против и дори определя избора ѝ като желание да стане „кръчмарска певица“.

Брена обаче защитава решението си с простото желание да работи и да помага на семейството си. В крайна сметка двамата постигат компромис – решение, което тя днес вижда като част от по-голям план.

„Мисля, че космосът, че Бог е искал друго, че Бог е имал много по-хубав план за мен“, споделя тя.

Семейството, сценичните костюми и годините на „Сладки грех“

Лепа Брена се връща и към годините, в които зад голямата звезда стои едно младо момиче, подкрепяно от своите родители.

„Когато виждам днешните родители, виждам колко много искат децата им да осъществят техните мечти, а не собствените си мечти и тогава осъзнавам, че съм имала най-добрите родители на света“, разказва тя.

Особено място в спомените ѝ заема майка ѝ, която била „фантастична шивачка“ и в продължение на години създавала сценичните ѝ костюми.

Брена си спомня как купувала красиви обувки и материи от Мюнхен, а след това се връщала в Бръчко, където заедно с майка си шиели и създавали тоалетите, с които тя излизала на сцената.

Натовареният график обаче имал и друга страна. Заради по два концерта на ден певицата отслабнала с около 16-17 килограма.

Лепа Брена
NOVA

„Когато ги няма тези килограми, ти просто ставаш като Барби“, спомня си тя.

Така се ражда и идеята за превръщането на Лепа Брена в истинска Барби. Огромната популярност обаче носи със себе си и множество слухове. Сред тях е и абсурдното твърдение, че певицата си е „махнала ребра“.

„Не можех да повярвам, че човек, който работи в медиите, може просто да напише подобна глупост“, казва Брена.

Поглеждайки назад към 21-годишното момиче, тя вижда в него преди всичко човек, готов да се изправи срещу живота.

„Аз бях готова да се хвана в схватка с живота, защото не бях разглезена“, признава тя.

И макар десетилетия да са минали от онзи момент, Брена вярва, че най-важните ѝ принципи не са се променили.

„Българите ми дадоха ракета, космически кораб“

Един от най-силните моменти в разказа ѝ е свързан с България и срещата ѝ с Баба Ванга.

Преди емблематичния концерт на Националния стадион „Васил Левски“ през 1990 г. Брена посещава пророчицата. По това време тя дори обмисля да прекрати кариерата си.

Лепа Брена
NOVA

Ванга обаче ѝ казва, че ще продължи да пее и че следващата година отново ще се върне при нея.

„Каза ми: докато си жива, ще пееш. Докато си жива, ще бъдеш Лепа Брена и никога няма да спреш да работиш“, разказва певицата.

Малко след това, докато е в почивка, тя получава обаждане от своя мениджър Рака Джокич.

„Спокойно, почини си един месец, но следващия месец отиваме в София. Имаме концерт на големия стадион“, казал ѝ той.

В този момент Брена се сетила за предсказанието на Ванга.

Тя си спомнила и думите, че ще пристигне „от въздуха“. Именно така се случва – на концерта в София през 1990 г. тя каца с хеликоптер на стадион „Васил Левски“, където я очаква огромна публика.

„Обожавам България, защото в момента, в който кацнах там, аз исках да прекратя кариерата си. А българите ми дадоха ракета, космически кораб. Получих такава любов, такава енергия“, казва Брена.

Именно реакцията на публиката я кара да осъзнае защо продължава да бъде на сцената.

„Когато излязох на стадиона, хвърлих токчетата си и си казах: Брена, за това се живее. Това е същността на онова, заради което пеем.“

Новият концерт на 26 септември

На 26 септември Лепа Брена отново ще се срещне с българската публика – този път на сцената на Арена „8888“ София.

Певицата не разкрива какви точно изненади е подготвила, но обещава нова продукция и спектакъл, който да надгради досегашните ѝ концерти.

„Нашите концерти винаги са една много красива история – визуално, сценично и емоционално“, казва тя.

Този път зад сцената стои и изцяло нов екип. Начело е най-малкият ѝ син Виктор Живойнович, който е поел ролята на генерален продуцент.

По думите на Брена той вече е направил редица промени, а целта е продукцията да следва съвременните световни тенденции и да предложи на публиката ново преживяване.

„А какво точно ще се случи, ще трябва да дойдете, за да видите“, казва певицата.

„Най-много ми липсва времето от 1980 до 1990 година“

В разговора с Мон Дьо Лепа Брена говори и за времето, което ѝ липсва най-много.

След като е преживяла различни държави, политически режими, музикални епохи и поколения публика, тя посочва периода между 1980 и 1990 г.

„Най-много ми липсва времето от 1980 до 1990 година, защото тогава бяхме част от света“, казва тя.

По думите ѝ днес хората имат много повече възможности, но нещо важно е изчезнало.

„Днес имаме всичко, но вече я няма онази радост. Няма го онова щастие. Изгуби се радостта, изгуби се любовта, изгуби се онази енергия.“

И въпреки всичко едно нещо очевидно не се е променило – желанието на Лепа Брена да бъде пред публика. След повече от четири десетилетия на сцената тя продължава да вижда в нея същото, което е видяла и тогава в София – причината да продължава.

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