Има нещо особено в домашното сладко от смокини - ароматно, гъсто, златисто и с онзи неповторим вкус, който веднага ни връща към детството.

А най-хубавото е, че приготвянето му не изисква сложни техники или много продукти.

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Ако имате хубави, узрели смокини, няколко часа търпение и желание за нещо наистина вкусно, това е рецептата, която си заслужава да опитате.

Какво ни е необходимо?

1 кг добре узрели смокини

700-800 г захар

100 мл вода

сокът на 1/2 лимон

1 пакетче ванилова захар или малко ванилия – по желание

1-2 супени лъжици ром - по желание

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Как се приготвя?

Смокините се измиват внимателно и се почистват от дръжките. Ако са по-едри, могат да се разрежат на половинки, а по-малките могат да останат цели.

Плодовете се поставят в дълбока тенджера и се засипват със захарта. Оставят се за няколко часа, а най-добре за една нощ, за да пуснат сок.

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След това се добавя водата и смокините се слагат на котлона. Сладкото се вари на умерен огън, като периодично се отстранява образувалата се пяна.

Тук е важно да не се бърка прекалено агресивно, за да останат смокините красиви и цели. Ако сместа стане прекалено гъста, може да се добави съвсем малко вода.

Към края се прибавя лимоновият сок, а по желание - ванилия или малко ром за още по-богат аромат.

Как да разберем, че сладкото е готово?

Един от най-лесните трикове е да капнем малко от сладкото върху студена чинийка. Ако капката се задържа и не се разтича бързо, сладкото е готово.

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То се разпределя горещо в предварително добре измити и стерилизирани бурканчета. Те се затварят веднага и се оставят да изстинат.

Малкият трик за големия вкус

Не прекалявайте с варенето. Именно това е една от тайните на хубавото сладко от смокини - плодовете трябва да останат сочни и ароматни, а сиропът да е достатъчно плътен, без да се превръща в карамел.

Получава се истинско съкровище в буркан - чудесно за филийка с масло, палачинки, мекици, сладкиши или просто за похапване направо с лъжичката.