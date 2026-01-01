Около 3,1 милиона души на възраст между 15 и 74 години в Европейския съюз, които са били безработни през първото тримесечие на 2026 г., са започнали работа през второто. Те представляват 23,2 на сто от всички безработни през първото тримесечие, показват сезонно изгладените данни за преходите на пазара на труда, публикувани днес от Евростат, публикувани на сайта на статистическото ведомство.

За същия период 7 милиона души, или 52,8 на сто от безработните през първото тримесечие, са останали без работа, а 3,2 милиона, или 24 на сто, са излезли от работната сила, преминавайки към икономическа неактивност.

Сред хората, които са били заети през първото тримесечие, 2,5 милиона, или 1,2 на сто, са станали безработни през второто, а 4,8 милиона, или 2,3 на сто, са излезли от работната сила.

Същевременно 4,2 милиона души, които през първото тримесечие са били извън работната сила, са започнали работа през второто. Това представлява 3,7 на сто от тази група. Други 3,9 милиона души, или 3,4 на сто, са преминали от икономическа неактивност към безработица, посочва европейската статистическа служба.

В България 9,7 на сто от безработните през първото тримесечие са започнали работа през второто, което е с 13,5 процентни пункта под дела за ЕС. Страната ни е с четвъртия най-нисък дял сред 26-те държави от съюза с налични данни за този показател. По-ниски стойности са отчетени в Италия (8,4 на сто), и в Румъния и Словакия (по 9,4 на сто). Най-високи са дяловете в Дания (38,3 на сто), Нидерландия (36,8 на сто), и Ирландия (35,1 на сто), показват данните на Евростат.

Делът на преминалите от безработица към заетост в България намалява с 8,1 процентни пункта спрямо предходния тримесечен преход, когато е бил 17,8 на сто. При прехода от първото към второто тримесечие на 2025 г. този дял е възлизал на 16,7 на сто. За ЕС показателят се повишава до 23,2 на сто от 22,9 на сто при предходния тримесечен преход, според същата статистическа серия.

От безработните в България през първото тримесечие 62,4 на сто са останали безработни и през второто, а 27,9 на сто са преминали към икономическа неактивност. И двата дяла са над съответните стойности за ЕС - 52,8 и 24 на сто, сочат данните на Евростат.

Сред заетите в България през първото тримесечие 98 на сто са останали заети и през второто при 96,5 на сто за ЕС. Същевременно 1,6 на сто от хората извън работната сила у нас са започнали работа при 3,7 на сто за Общността, показва таблицата по страни.

Статистиката е изготвена въз основа на европейското Наблюдение на работната сила и обхваща хората на възраст 15–74 години. Данните са сезонно изгладени, а процентите отразяват преходите спрямо статуса на хората през първото тримесечие, уточнява Евростат в методологическите пояснения.